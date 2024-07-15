Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Финал - 14 июля
Испания
2
Англия
1
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Президент «Лилля» настаивает на переходе Йоро в «Манчестер Юнайтед» слухи

15 Июля 2024 • 23:29 Комментировать

Президент «Лилля» Оливье Летанг хочет, чтобы защитник команды Лени Йоро перебрался в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Лиллю» по Йоро в размере 50 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Утверждается, что окончательное решение остается за Йоро, который предпочитает перейти в «Реал». При этом сообщалось, что «сливочные» не готовы платить 50 млн за 18-летнего француза.

Что касается «ПСЖ», то в настоящий момент переговоры с клубом заморожены, рассказал Романо.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лилль Манчестер Юнайтед ПСЖ Оливье Летанг трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме Иньеста высказался о выступлении Ямаля на Евро
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Лахиялов: «Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает»
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
15 Июля
23:29 · Англия. Премьер-лига
Президент «Лилля» настаивает на переходе Йоро в «Манчестер Юнайтед» слухи
22:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг — о поражении «Русенборгу»: «Манчестер Юнайтед» должен выступать лучше» 2
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» в первом товарищеском матче сезона
22:02 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ начал переговоры с «Ювентусом» по Кьезе слухи
21:55 · Чемпионат Европы 2024
Майну – о выступлении сборной Англии: «Мы вернёмся»
20:50 · Англия. Премьер-лига
Саудовский клуб предложил «Манчестер Сити» 30 млн евро за Эдерсона 1 слухи
19:17 · Англия. Премьер-лига
Бертран Траоре пополнил «Аякс» официально
18:37 · Англия. Премьер-лига
Нуну Тавареш – игрок «Лацио» официально
17:10 · Англия. Премьер-лига
Чамберс стал игроком «Кардифф Сити» официально
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отдал Локонга в аренду «Севилье» официально
14:59 · Англия. Премьер-лига
Президент «Лацио» рассказал о предложении по Гринвуду
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не планирует подписывать Ольмо 1
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитника официально
11:50 · Чемпионат Европы 2024
Палмер: «Надеюсь, сможем выиграть чемпионат мира» 1
10:31 · Чемпионат Европы 2024
Родри: «Палмер в будущем станет суперзвездой»
09:00 · Чемпионат Европы 2024
Ван дер Ваарт выразил недовольство игрой Райса 1
08:22 · Чемпионат Европы 2024
Вертонген назвал обладателя «Золотого мяча» после финала Евро 2
03:03 · Англия. Премьер-лига
Озил назвал лучший период в своей карьере
00:17 · Чемпионат Европы 2024
Родри признан лучшим игроком Евро-2024 официально
14 Июля
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании 1
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов купить украинца за 30 млн евро – тен Хаг уже связался с игроком
20:40 · Англия. Премьер-лига
Грилиш посетил финал Уимблдона и поделился впечатлениями
18:59 · Англия. Премьер-лига
Директор «Манчестер Юнайтед» оценил трансфер Зиркзее
18:29 · Англия. Премьер-лига
Зиркзее высказался после перехода в «Манчестер Юнайтед»
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Зиркзее официально
Все новости
Рекомендуем