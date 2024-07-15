Президент «Лилля» Оливье Летанг хочет, чтобы защитник команды Лени Йоро перебрался в «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, на прошлой неделе «Манчестер Юнайтед» сделал официальное предложение «Лиллю» по Йоро в размере 50 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Утверждается, что окончательное решение остается за Йоро, который предпочитает перейти в «Реал». При этом сообщалось, что «сливочные» не готовы платить 50 млн за 18-летнего француза.

Что касается «ПСЖ», то в настоящий момент переговоры с клубом заморожены, рассказал Романо.