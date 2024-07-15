Тен Хаг — о поражении «Русенборгу»: «Манчестер Юнайтед» должен выступать лучше»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после поражения от «Русенборга» в товарищеском матче.

Встреча между командами завершилась поражением «красных дьяволов» с минимальным счетом 0:1.

— Результат не является второстепенным. Наша команда выступала недостаточно хорошо. Игра не соответствует стандартам топ-клуба. «Манчестер Юнайтед» должен выступать лучше, — приводит слова тен Хага известный журналист Фабрицио Романо.

Свой следующий товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» должен провести 20 июля. Соперником команды тен Хага станет шотландский «Рейнджерс».