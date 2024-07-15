«Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» в первом товарищеском матче сезона

Сегодня, 15 июля, «Манчестер Юнайтед» провёл товарищеский поединок против «Русенборга». Игра между командами завершилась минимальной победой норвежского коллектива со счетом 1:0. Данный матч стал первым для «красных дьяволов» после выхода из отпуска.
Единственный мяч был забит на третьей добавленной минуте второго тайма. Автором гола стал нападающий Ноа Хольм.
Следующий товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» запланирован на 20 июля — соперником станет шотландский «Рейнджерс».
Протокол игры
|(1:0) Хольм Ноа 90'
Тангвик Сандер 48' ( Саннберг Расмус ( 48') • Корник Лео 61' ( Бёркеейет Тобиас ( 61') • Конрадсен-Сейде Миккель 62' ( Вольден Хокон ( 62') • Немчик Томаш 48' • Рейтан Эрленд 61' ( Холте Магнус ( 61') • Тагсет Эдвард 62' ( Садику Агон ( 62') • Сельнес Оле 61' ( Андерссон Адам ( 61') • Нипан Сверре Халсет 48' ( Йенссен Ульрик ( 48') • Рейтан Йеспер 62' ( Сандрод Элиас ( 62') • Брохолм Мариус 61' ( Даль Тобиас Солхейм ( 61') • Сэтер Оле Кристиан 61' ( Хольм Ноа ( 61')
Запасные: Вяянянен Сантери • Саевераас Сигурд • Фредериксен Эмиль
Витек Радек • Уан-Биссака Аарон 46' ( Скэнлон Джеймс ( 46') • Эванс Джонни 47' ( Ойеделе Макси ( 47') • Фиш Уильям 47' ( Беннетт Рис ( 47') • Мюррей Сэм 46' ( Флетчер Джек ( 46') • Каземиро Карлос 47' ( Кольер Тоби ( 47') • Уильямс Брендон • Межбри Ханнибал 47' ( Хьюджилл Джо ( 47') • Маунт Мэйсон 47' ( Алджофри Сонни ( 47') • Рэшфорд Маркус 46' ( Огуннейе Хабиб ( 46') • Итан Уитли 46' ( Фиорентино Гарри ( 46')
Запасные: Амасс Гарри • Дермот Ми • Эннис Этан • Мэтер Сэм • Харрисон Эллиот • Джексон Лаклан
15 июля. Стадион "Леркендаль".
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