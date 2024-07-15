«Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» в первом товарищеском матче сезона

Сегодня, 15 июля, «Манчестер Юнайтед» провёл товарищеский поединок против «Русенборга». Игра между командами завершилась минимальной победой норвежского коллектива со счетом 1:0. Данный матч стал первым для «красных дьяволов» после выхода из отпуска.

Единственный мяч был забит на третьей добавленной минуте второго тайма. Автором гола стал нападающий Ноа Хольм.

Следующий товарищеский матч «Манчестер Юнайтед» запланирован на 20 июля — соперником станет шотландский «Рейнджерс».