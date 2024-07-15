Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Финал - 14 июля
Испания
2
Англия
1
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Топ-клуб АПЛ начал переговоры с «Ювентусом» по Кьезе слухи

15 Июля 2024 • 22:02 Комментировать
Ювентус
...
Комо
18.08 19:00

Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза заинтересовал ещё один клуб Английской премьер-лиги.

Руководство «старой синьоры» уже сообщило 26-летнему игроку, что он может искать себе нового работодателя, поскольку новый рулевой Тьяго Мотта на него не рассчитывает. По данным La Gazzetta dello Sport, на Кьезу нацелился лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» уже связались с «Ювентусом» для обсуждения вероятного трансфера.

Контракт Федерико Кьезы, оценённого порталом Transfermarkt в 35 млн евро, истекает следующим летом. В числе претендентов на итальянца ранее приводились «Рома», «Наполи», «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ювентус Федерико Кьеза трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

Новости по матчу

14 Июля
03:47
«Ницца» запросила 40 млн евро за Тодибо, на которого претендует топ-клуб Серии А
01:21
Маккенни может сменить «Ювентус» на английский клуб
00:06
«Интер Майами» запланировал подписание игрока «Ювентуса»
13 Июля
23:38
Варан договорился с клубом Серии А
02:36
«Лестер» договорился с игроком «Ювентуса», оценённым в 35-40 млн евро
00:41
41-летний Рейна продолжит карьеру в Серии А
11 Июля
03:05
Кьеллини: «Гатти сравнивают со мной, но он гораздо техничнее»
10 Июля
23:50
Кефрен Тюрам: «Невозможно отказаться, когда тебя зовут в «Ювентус»
08 Июля
04:47
«Ювентус» готов провернуть аренду игрока «Боруссии» с возможностью выкупа
02:09
Агент предложил Канселу двум европейским топ-клубам
00:43
«Манчестер Юнайтед» намерен продолжить переговоры по Гринвуду с тремя клубами
00:35
«Ювентус» нацелился на бывшего защитника «Барселоны»
07 Июля
22:51
«Ювентус» провёл новые переговоры с игроком «Манчестер Юнайтед»
05:32
«Ювентус» сообщил Кьезе, что не нуждается в нём 3
05 Июля
04:41
«Ювентус» подписал нового вратаря
04:14
Стало известно, за какую сумму «Ювентус» продаст Кьезу
01:23
Гранд Серии А сохраняет надежду на подписание Санчо
00:14
Инсайдер Романо раскрыл планы «Ювентуса» по Кьезе
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЮВЕНТУС КОМО
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Король Великобритании сделал заявление после поражения Англии в финале Евро-2024 Иньеста высказался о выступлении Ямаля на Евро Испания сыграет с Аргентиной в Финалиссиме
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место Лахиялов: «Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает»
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Июля
22:44 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг — о поражении «Русенборгу»: «Манчестер Юнайтед» должен выступать лучше»
22:08 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Русенборгу» в первом товарищеском матче сезона
22:02 · Англия. Премьер-лига
Топ-клуб АПЛ начал переговоры с «Ювентусом» по Кьезе слухи
21:55 · Чемпионат Европы 2024
Майну – о выступлении сборной Англии: «Мы вернёмся»
20:50 · Англия. Премьер-лига
Саудовский клуб предложил «Манчестер Сити» 30 млн евро за Эдерсона 1 слухи
19:17 · Англия. Премьер-лига
Бертран Траоре пополнил «Аякс» официально
18:37 · Англия. Премьер-лига
Нуну Тавареш – игрок «Лацио» официально
17:10 · Англия. Премьер-лига
Чамберс стал игроком «Кардифф Сити» официально
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отдал Локонга в аренду «Севилье» официально
14:59 · Англия. Премьер-лига
Президент «Лацио» рассказал о предложении по Гринвуду
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не планирует подписывать Ольмо 1
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитника официально
11:50 · Чемпионат Европы 2024
Палмер: «Надеюсь, сможем выиграть чемпионат мира» 1
10:31 · Чемпионат Европы 2024
Родри: «Палмер в будущем станет суперзвездой»
09:00 · Чемпионат Европы 2024
Ван дер Ваарт выразил недовольство игрой Райса 1
08:22 · Чемпионат Европы 2024
Вертонген назвал обладателя «Золотого мяча» после финала Евро 2
03:03 · Англия. Премьер-лига
Озил назвал лучший период в своей карьере
00:17 · Чемпионат Европы 2024
Родри признан лучшим игроком Евро-2024 официально
14 Июля
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании 1
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов купить украинца за 30 млн евро – тен Хаг уже связался с игроком
20:40 · Англия. Премьер-лига
Грилиш посетил финал Уимблдона и поделился впечатлениями
18:59 · Англия. Премьер-лига
Директор «Манчестер Юнайтед» оценил трансфер Зиркзее
18:29 · Англия. Премьер-лига
Зиркзее высказался после перехода в «Манчестер Юнайтед»
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Зиркзее официально
17:12 · Англия. Премьер-лига
Йоро выбирает между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»
Все новости
Рекомендуем