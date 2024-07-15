Вингер «Ювентуса» Федерико Кьеза заинтересовал ещё один клуб Английской премьер-лиги.

Руководство «старой синьоры» уже сообщило 26-летнему игроку, что он может искать себе нового работодателя, поскольку новый рулевой Тьяго Мотта на него не рассчитывает. По данным La Gazzetta dello Sport, на Кьезу нацелился лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» уже связались с «Ювентусом» для обсуждения вероятного трансфера.

Контракт Федерико Кьезы, оценённого порталом Transfermarkt в 35 млн евро, истекает следующим летом. В числе претендентов на итальянца ранее приводились «Рома», «Наполи», «Астон Вилла», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».