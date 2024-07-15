Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон Мораес может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

Как сообщает известный журналист Фабрицио Романо, «Аль-Наср» предложил английскому гранду 30 миллионов евро за бразильского вратаря. По данным источника, «Манчестер Сити» ответит отказом на данный оффер, так как хочет заработать на продаже Эдерсона не менее 50 миллионов.

Стоит сказать, что сам Эдерсон уже согласовал условия личного контракта с «Аль-Насром».

Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с 2017 года. В минувшем сезоне 30-летний бразилец провел 43 матча во всех турнирах, пропустил 34 гола и 16 раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.