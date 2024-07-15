Амстердамский «Аякс» объявил о бесплатном трансфере. Клуб на правах свободного агента пополнил бывший игрок атаки «Астон Виллы» Бертран Траоре. Буркиниец подписал со своим новым коллективом контракт на два года.

Траоре 28 лет, в минувшем сезоне он представлял два клуба. Первое полугодие доигрывал в «Астон Вилле», а во втором играл в составе «Вильярреала». Игровой практикой Траоре похвастаться в прошедшем сезоне не может, у него всего 17 сыгранных матчей за оба клуба.

Атакующий полузащитник – воспитанник академии «Челси». На протяжении карьеры представлял «Лион», «Астон Виллу» и ряд других команд.