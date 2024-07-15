Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Финал - 14 июля
Испания
2
Англия
1
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нуну Тавареш – игрок «Лацио» официально

15 Июля 2024 • 18:37 Комментировать

24-летний левый защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш официально стал игроком римского «Лацио». Новостью об аренде игрока на год делится пресс-служба столичного итальянского клуба. Также у «Лацио» есть право выкупа португальца при соблюдении ряда условий, отмечается в публикации на официальном сайте команды.

Тавареш оказался в «Арсенале» летом 2021 года. Однако с тех пор он успел уже дважды уйти в аренду, ещё до нынешней аренды в «Лацио». В сезоне-2022/23 его арендовал «Марсель», а в прошлом сезоне – «Ноттингем Форест». Портал Transfermarkt оценивает новичка римлян в 15 млн евро.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Арсенал Лондон Нуну Тавареш трансферы футбола - лето 2024 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Отец Ямаля назвал точный счёт финала Евро-2024 Роналду принял решение по завершению карьеры, Клопп отказался работать на США, а Дешам отбивается от Зидана – в главных слухах недели Из-за кого Англия не выиграла Евро-2024: четыре худших игрока финала против Испании Руни назвал игрока, который забьёт победный гол в финале Евро-2024 Мората рассказал, как в сборной Испании относятся к Ямалю Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Стало известно, сколько заработает Испания за победу на Евро-2024 Ямаль получил награду после финала Евро-2024 Иньеста высказался о выступлении Ямаля на Евро Месси высказался о финале Кубка Америки против Колумбии
Испания - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Тычок Оярсабаля и голевая передача Ямаля: сборная Испании поборола Англию, в четвёртый раз выиграв Евро Англия – вечные неудачники: Испания вырвала победу на финише и взяла Евро 4-й раз в истории Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Ямалю запрещено играть в овертайме финала Евро-2024 Лахиялов: «Месси принёс Аргентине титул чемпиона мира, а на Евро никто не сверкает» Назван новый фаворит на «Золотой мяч»: Винисиус – второй, Беллингем занимает третье место
Спортивные новости
Карлос Алькарас выиграл Уимблдон, в финале оказавшись сильнее Джоковича Официально: Трусова вернулась в профессиональный спорт Крейчикова выиграла Уимблдон Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Июля
19:17 · Англия. Премьер-лига
Бертран Траоре пополнил «Аякс» официально
18:37 · Англия. Премьер-лига
Нуну Тавареш – игрок «Лацио» официально
17:10 · Англия. Премьер-лига
Чамберс стал игроком «Кардифф Сити» официально
16:52 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» отдал Локонга в аренду «Севилье» официально
14:59 · Англия. Премьер-лига
Президент «Лацио» рассказал о предложении по Гринвуду
14:41 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» не планирует подписывать Ольмо 1
13:45 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе защитника официально
11:50 · Чемпионат Европы 2024
Палмер: «Надеюсь, сможем выиграть чемпионат мира» 1
10:31 · Чемпионат Европы 2024
Родри: «Палмер в будущем станет суперзвездой»
09:00 · Чемпионат Европы 2024
Ван дер Ваарт выразил недовольство игрой Райса 1
08:22 · Чемпионат Европы 2024
Вертонген назвал обладателя «Золотого мяча» после финала Евро 2
03:03 · Англия. Премьер-лига
Озил назвал лучший период в своей карьере
00:17 · Чемпионат Европы 2024
Родри признан лучшим игроком Евро-2024 официально
14 Июля
22:45 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании 1
22:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов купить украинца за 30 млн евро – тен Хаг уже связался с игроком
20:40 · Англия. Премьер-лига
Грилиш посетил финал Уимблдона и поделился впечатлениями
18:59 · Англия. Премьер-лига
Директор «Манчестер Юнайтед» оценил трансфер Зиркзее
18:29 · Англия. Премьер-лига
Зиркзее высказался после перехода в «Манчестер Юнайтед»
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о трансфере Зиркзее официально
17:12 · Англия. Премьер-лига
Йоро выбирает между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»
15:41 · Чемпионат Европы 2024
Владелец «Манчестер Юнайтед» обратился к Шоу с необычной просьбой перед финалом Евро-2024
15:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» хочет выкупить звёздного полузащитника
14:35 · Англия. Премьер-лига
Лунин может перейти из «Реала» в топ-клуб АПЛ слухи
13:58 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» порадовал фанатов новостью о защитнике
11:30 · Англия. Премьер-лига
Мамардашвили хотят подписать клубы из Испании и Англии
Все новости
Рекомендуем