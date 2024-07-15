24-летний левый защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш официально стал игроком римского «Лацио». Новостью об аренде игрока на год делится пресс-служба столичного итальянского клуба. Также у «Лацио» есть право выкупа португальца при соблюдении ряда условий, отмечается в публикации на официальном сайте команды.

Тавареш оказался в «Арсенале» летом 2021 года. Однако с тех пор он успел уже дважды уйти в аренду, ещё до нынешней аренды в «Лацио». В сезоне-2022/23 его арендовал «Марсель», а в прошлом сезоне – «Ноттингем Форест». Портал Transfermarkt оценивает новичка римлян в 15 млн евро.