Бывший защитник лондонского «Арсенала» Калум Чамберс присоединился к валлийскому «Кардифф Сити». О свободном трансфере сообщает пресс-служба нового клуба англичанина. Стороны подписали контракт на три года.

Прежним клубом Чамберса была бирмингемская «Астон Вилла». Её он пополнил два года назад после ухода из лондонского «Арсенала».

Сейчас Калуму 29 лет, в начале следующего календарного года воспитанник академии «Саутгемптона» отметит своё 30-летие. Transfermarkt оценивает стоимость игрока обороны в 4 млн евро.

«Кардифф Сити» последний сезон провёл в Чемпионшипе, заняв 12-е место в середине турнирной таблицы.