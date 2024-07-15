Хавбек лондонского «Арсенала» Альберт-Мбойо Локонга – игрок «Севильи». О переходе полузащитника в рамках аренды пишет пресс-служба клуба из Андалусии. Арендное соглашение по 24-летнему бельгийцу рассчитано до окончания грядущего футбольного сезона.

Воспитанник знаменитой на весь мир академии «Андерлехта» Локонга пополнил «Арсенал» летом 2021 года, три года назад. Однако за это время он уже дважды уходил в аренду – в «Кристал Пэлас» и «Лутон Таун». Эта аренда станет для полузащитника третьей за период нахождения в «Арсенале». Контракт с «канонирами» связывает Локонга до лета 2026 года.