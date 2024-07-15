Президент «Лацио» рассказал о предложении по Гринвуду

Клаудио Лотито, который занимает должность президента «Лацио», высказался о возможном трансфере из «Манчестер Юнайтед» нападающего Мэйсона Гринвуда.

«Я предложил «Манчестер Юнайтед» 25 миллионов евро плюс бонусы, а также 50% от следующей продажи Гринвуда. После этого несколько клубов попытались вступить в гонку только для того, чтобы помешать нам и сорвать сделку. После «Ювентуса» то же самое сделал и «Наполи», - слова Лотито приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на Messaggero.

Напомним, что прошлый сезон Мэйсон Гринвуд провёл в аренде в испанском «Хетафе».