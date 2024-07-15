«Манчестер Сити» не планирует подписывать Ольмо

В последние недели появлялась информация о том, что «Манчестер Сити» планирует подписать полузащитника Дани Ольмо, который хорошо показал себя на Евро-2024 в составе сборной Испании. Появлялась информация о намерении «горожан» активировать опцию выкупа 26-летнего Ольмо за 60 миллионов евро.

Как стало известно ManchesterWorld, «Манчестер Сити» на самом деле не планирует делать предложение «РБ Лейпцигу» по трансферу Ольмо. Если верить источнику, ожидать переезда испанца на «Этихад Стэдиум» не приходится.

Первый официальный матч сезона 2024/2025 «Манчестер Сити» проведёт 10 августа – против «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.