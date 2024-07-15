«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил об уходе защитника – 19-летний Вилли Камбвала перешёл в «Вильярреал». Речь идёт не об аренде, а о полноценном трансфере.

Камбвала присоединился к молодёжной команде «Манчестер Юнайтед» в октябре 2020 года. За первую команду «красных дьяволов» защитник провёл 10 официальных матчей, в которых не отмечался результативными действиями. Теперь Камбвала будет стараться проявить себя в чемпионате Испании.

«Манчестер Юнайтед» в пресс-релизе поблагодарил Вилли за выступления и пожелал удачи на новом этапе своей карьеры.