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Озил назвал лучший период в своей карьере

15 Июля 2024 • 03:03 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Бывший немецкий полузащитник Месут Озил рассказал, какой отрезок своей карьеры считает самым успешным.

Чемпион мира 2014 года наиболее известен по выступлениям за мадридский «Реал» и лондонский «Арсенал». На старте карьеры он играл в Германии за «Вердер» и «Шальке», а перед уходом из футбола пробовал силы в турецких «Фенербахче» и «Башакшехире». 

«Период, проведённый в «Реале», был самым прекрасным в моей карьере. Было очень печально уходить оттуда», – цитирует Madrid Xtra Озила.

Цвета «сливочных» Месут представлял с 2010 по 2013 год, после чего был продан в «Арсенал» за 47 млн евро. «Канонирам» игрок принадлежал вплоть до начала 2021 года.

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