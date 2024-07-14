«Арсенал» предлагает «контракт всей жизни» игроку сборной Испании

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета хочет усилить среднюю линию поля в своей команде. Лондонскому клубу интересен полузащитник «Реал Сосьедада» и сборной Испании Микель Мерино.

Как сообщает Mundo Deportivo, «Арсенал» предлагает 28-летнему Мерино «контракт всей жизни». При этом «канониры» сталкиваются с конкуренцией со стороны другого клуба Премьер-лиги – «Астон Виллы».

Действующий контракт Микеля Мерино с «Реал Сосьедадом» рассчитан до середины 2025 года. Испанский клуб уже предложил хавбеку новое трудовое соглашение, но игрок пока не ответил. Портал Transfermarkt оценивает Мерино в 50 миллионов евро.