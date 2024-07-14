«Манчестер Юнайтед» готов купить украинца за 30 млн евро – тен Хаг уже связался с игроком

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье объявил о подписании контракта с нападающим Джошуа Зиркзее. На этом работа «красных дьяволов» на трансферном рынке не завершена. Как сообщает на своих страницах издание AS, манкунианцы собираются подписать вингера «Жироны» Виктора Цыганкова.

По данным источника, главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уже связался с Цыганковым и сообщил о желании видеть его в своей команде. «Красные дьяволы» готовы активировать опцию выкупа, прописанную в действующем контракте Цыганкова с «Жироной». Так, украинца можно приобрести за 30 миллионов евро.