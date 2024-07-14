Грилиш посетил финал Уимблдона и поделился впечатлениями

В воскресенье состоялся финал теннисного Уимблдона. В нём Карлос Алькарас в трёх сетах обыграл Новака Джоковича в трёх сетах – 6:2, 6:2, 7:6 (7:4). Финальный поединок посетил атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш. Футболист поделился кадрами с мероприятия в социальных сетях и даже сопроводил их текстом.

«Никогда не видел такого спортсмена», - написал Грилиш.

Джек Грилиш с удовольствием бы вместо посещения Уимблдона готовился к финалу чемпионата Европы с национальной сборной Англии. Тем не менее, представитель «Манчестер Сити» не попал в итоговую заявку «трёх львов» на турнир.