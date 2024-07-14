Директор «Манчестер Юнайтед» оценил трансфер Зиркзее

Спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Дэн Эшуорт высказался о подписании нападающего Джошуа Зиркзее. В воскресенье о трансфере 23-летнего нидерландца было объявлено официально.

«Поиск нападающего для усиления нашей и без того сильной группы атаки был ключевой целью на лето. Мы очень рады, что нам удалось подписать игрока такого уровня в столь ранний период трансферной кампании. Джошуа – выдающийся талант, который готов оказывать влияние на «Манчестер Юнайтед». Его способности и желание вырасти в игрока мирового уровня означают, что он станет отличным усилением для команды, которую мы формируем», - цитирует Эшуорта пресс-служба клуба.