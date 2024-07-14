Зиркзее высказался после перехода в «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Джошуа Зиркзее перебрался из «Болоньи» в «Манчестер Юнайтед», о чём уже было объявлено официально. После закрытия трансфера 23-летний нидерландский футболист дал комментарий.

«После обсуждений с тренерами и руководителями клуба я знаю, насколько захватывающим будет будущее. Мне не терпится сыграть свою роль в успехах «Манчестер Юнайтед».

Я футболист, который всегда отдавал всего себя ради побед. Я готов к серьёзному вызову, чтобы перейти на новый уровень в карьере и выиграть больше трофеев. Для меня большая часть присоединиться к такому культовому клубу. Сейчас мне нужна пауза после выступления за сборную, но я вернусь и сразу смогу помогать команде», - слова Зиркзее приводятся на сайте «Манчестер Юнайтед».