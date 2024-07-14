«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта объявил о переходе в свои ряды из «Болоньи» нападающего Джошуа Зиркзее. 23-летний футболист подписал с «красными дьяволами» контракт на пять сезонов – до конца июня 2029 года. В трудовом соглашении прописана опция продления ещё на один год.

В «Болонье» Зиркзее провёл два сезона. За это время нидерландский форвард провёл 58 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 14 голов и 9 голевых передач на партнёров.

Ранее в прессе писали о том, что за трансфер Джошуа Зиркзее «Манчестер Юнайтед» заплатит чуть более 40 миллионов евро.