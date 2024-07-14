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Йоро выбирает между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

14 Июля 2024 • 17:12 Комментировать

Талантливый защитник «Лилля» Лени Йоро остаётся героем трансферных слухов. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, в скором времени 18-летний Йоро должен сделать выбор между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Йоро 40-50 миллионов евро. «Красные дьяволы» предлагают контракт на пять сезонов с опцией продления ещё на один год.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что сам Лени Йоро предпочитает перебраться в «Реал». Действующий контракт молодого игрока с «Лиллем» рассчитан до конца сезона 2024/2025.

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Реал Мадрид Лилль Манчестер Юнайтед трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги
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