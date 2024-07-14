Йоро выбирает между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед»

Талантливый защитник «Лилля» Лени Йоро остаётся героем трансферных слухов. Как сообщает в социальных сетях журналист немецкого Sky Флориан Плеттенберг, в скором времени 18-летний Йоро должен сделать выбор между «Реалом» и «Манчестер Юнайтед».

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Йоро 40-50 миллионов евро. «Красные дьяволы» предлагают контракт на пять сезонов с опцией продления ещё на один год.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что сам Лени Йоро предпочитает перебраться в «Реал». Действующий контракт молодого игрока с «Лиллем» рассчитан до конца сезона 2024/2025.