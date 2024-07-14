«Манчестер Сити» хочет выкупить звёздного полузащитника

«Манчестер Сити» работает над усилением своего состава. В обозримом будущем «горожане» планируют выкупить у «РБ Лейпцига» полузащитника Дани Ольмо. Об этом в воскресенье написал известный журналист Джанлука ди Марцио на своём сайте.

В ближайшие дни можно реализовать опцию выкупа Ольмо за 60 миллионов евро, и именно это попытается сделать «Манчестер Сити». Впрочем, 26-летний футболист интересен и двум другим клубам – «Челси» и «Барселоне». Правда, лондонцы отстают в гонке, а каталонцы предпочитают подписать другого игрока – Нико Уильямса.

В воскресенье Дани Ольмо должен сыграть в финале Евро-2024 против Англии.