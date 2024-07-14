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Лунин может перейти из «Реала» в топ-клуб АПЛ слухи

14 Июля 2024 • 14:35 Комментировать

Андрей Лунин понимает, что после восстановления Тибо Куртуа у него не будет много игрового времени в «Реале». Таким образом, в летнее трансферное окно украинский голкипер может сменить клубную прописку.

Как сообщает TodoFichajes, лучшую позицию в борьбе за подписание Лунина имеет английский «Ливерпуль». Дело в том, что мерсисайдцы в ближайшее время могут потерять Алиссона – бразилец может перебраться в Саудовскую Аравию. 25-летний Лунин может стать тем, кто заменит Алиссона на «Энфилде».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Андрея Лунина в 25 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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