«Манчестер Юнайтед» порадовал фанатов новостью о защитнике

«Манчестер Юнайтед» посредством своего официального сайта сообщил о прогрессе в восстановлении защитника. Так, 24-летний Тирелл Маласиа вернулся к индивидуальным тренировкам на поле под наблюдением медицинского персонала.

Как известно, из-за серьёзной травмы колена Тирелл Маласиа пропустил весь сезон 2023/2024. В «Манчестер Юнайтед» этот футболист перебрался летом 2022 года из «Фейеноорда». Нидерландец успел провести за «красных дьяволов» 39 матчей. Результативными действиями Маласиа не отмечался.

«Манчестер Юнайтед» уже начал вести подготовку к следующему сезону.