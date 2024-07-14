Мамардашвили хотят подписать клубы из Испании и Англии

Грузинский вратарь Георгий Мамардашвили может покинуть «Валенсию» в летнее трансферное окно. Об этом рапортуют журналисты портала Todofichajes.

По сообщениям источника, «летучие мыши» планируют продать голкипера за 40 миллионов евро. Среди претендентов на Мамардашвили называются лондонский «Челси» и мадридский «Атлетико». «Матрасники» рассматривают кандидатуру грузина в качестве замены словенцу Яну Облаку, который может сменить клубную прописку в текущее трансферное окно.

23-летний вратарь играет за «Валенсию» с января 2022 года, его контракт рассчитан до конца июня 2027-го.