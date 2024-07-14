Назван клуб, который сделал предложение Гвардиоле

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру за океаном. Согласно сведениям The Real Tolmie's Hairdoo, заинтересованность в трансфере испанского специалиста проявляет американский «Нью-Йорк Сити». Клуб сделал предложение звездному тренеру о сотрудничестве.

Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Трудовое соглашение специалиста с английским грандом рассчитано до середины 2025-го. Под руководством Хосепа «горожане» неоднократно выигрывали Английскую премьер-лигу и побеждали в Лиге чемпионов УЕФА.

Гвардиола выбрал новую цель «Манчестер Сити» - это полуфиналист Евро-2024