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Назван клуб, который сделал предложение Гвардиоле

14 Июля 2024 • 07:23 Комментировать

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру за океаном. Согласно сведениям The Real Tolmie's Hairdoo, заинтересованность в трансфере испанского специалиста проявляет американский «Нью-Йорк Сити». Клуб сделал предложение звездному тренеру о сотрудничестве.

Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити» с 2016 года. Трудовое соглашение специалиста с английским грандом рассчитано до середины 2025-го. Под руководством Хосепа «горожане» неоднократно выигрывали Английскую премьер-лигу и побеждали в Лиге чемпионов УЕФА.

Гвардиола выбрал новую цель «Манчестер Сити» - это полуфиналист Евро-2024

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Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Нью-Йорк Сити ещё теги
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