«Манчестер Юнайтед» хочет купить украинского полузащитника

«Манчестер Юнайтед» может усилить среднюю линию команды полузащитником сборной Украины и испанской «Жироны» Виктором Цыганковым. Об этом рапортует AS.

Представители «красных дьяволов» контактировали с агентами украинского футболиста на предмет потенциального перехода. Наставник манкунианцев Эрик тен Хаг лично заинтересован в подписании 26-летнего футболиста. Стоит отметить, что в трудовом соглашении Виктора прописана клаузула в размере 30 миллионов евро.

В минувшем сезоне Цыганков принял участие в 34 поединках за «Жирону». Полузащитник забил восемь мячей и отдал семь голевых передач.