Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Контракт датчанина с «красными дьяволами» истекает по окончании предстоящего сезона. Как информирует Mirror, хавбек с высокой долей вероятности сменит обстановку до конца лета. «Манчестер Юнайтед» готов продать 32-летнего футболиста по разумной цене.

В прошедшей кампании Кристиан Эриксен отыграл 28 матчей за команду Эрика тен Хага, записав на свой счёт один забитый мяч и три результативных паса. Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость лидера сборной Дании составляет 8 млн евро.