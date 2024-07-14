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Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Хави Симонса

14 Июля 2024 • 04:10 Комментировать
ПСЖ
...
Монако
08.08 21:00

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Нидерландец хотел бы выступать за команду, в которой будет иметь постоянное место в стартовом составе. По информации инсайдера Фабрицио Романо, слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к 21-летней восходящей звезде возникли не на ровном месте – «красные дьяволы» действительно присматриваются к атакующему хавбеку и даже обращались с запросом к «ПСЖ». Однако конкретные трансферные переговоры между клубами пока не ведутся.

Главные претенденты на Симонса – немецкие «РБ Лейпциг» и «Бавария». Напомним, в прошлом сезоне футболист выступал именно за «красных быков».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Юнайтед ПСЖ РБ Лейпциг Хави Симонс трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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