Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Хави Симонса

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Нидерландец хотел бы выступать за команду, в которой будет иметь постоянное место в стартовом составе. По информации инсайдера Фабрицио Романо, слухи об интересе «Манчестер Юнайтед» к 21-летней восходящей звезде возникли не на ровном месте – «красные дьяволы» действительно присматриваются к атакующему хавбеку и даже обращались с запросом к «ПСЖ». Однако конкретные трансферные переговоры между клубами пока не ведутся.

Главные претенденты на Симонса – немецкие «РБ Лейпциг» и «Бавария». Напомним, в прошлом сезоне футболист выступал именно за «красных быков».