«ПСЖ» сохраняет интерес к звезде «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес всё ещё может оказаться в «Пари Сен-Жермен».

По слухам, аргентинец решил покинуть ряды «горожан» в текущее трансферное окно. За ситуацией по-прежнему следит «ПСЖ», считающийся одним из главных претендентов на 24-летнего игрока, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Парижане могут начать переговоры, если «Манчестер Сити» не убедит форварда остаться. В ближайшее время представители английского гранда должны встретиться с окружением футболиста, чтобы обсудить положение дел.

Стоимость Хулиана Альвареса, по версии портала Transfermarkt, составляет 90 млн евро. Действующий контракт чемпиона мира рассчитан до 2028 года.