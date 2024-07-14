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Пети объяснил, почему «Арсеналу» следует купить Осимхена

14 Июля 2024 • 01:42 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Франции Эммануэль Пети считает, что Виктор Осимхен отлично проявит себя в Английской премьер-лиге.

«Канониры» назывались одними из главных претендентов на форварда «Наполи», однако сочли ценник игрока завышенным.

«Думаю, «Арсеналу» необходимо задуматься о трансфере Осимхена – в характере этого парня есть всё необходимое, чтобы преуспеть. У Виктора большие амбиции, он напоминает мне игроков АПЛ из прошлого.

«Арсеналу» нужен настоящий нападающий, коим является Осимхен. Он способен усердно работать на поле, хорош в воздухе и внизу, полезен при стандартах», – цитирует AFCstuff Пети.

Трансферная стоимость Виктора Осимхена оценивается порталом Transfermarkt в 100 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эммануэль Пети Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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