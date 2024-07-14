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Маккенни может сменить «Ювентус» на английский клуб слухи

14 Июля 2024 • 01:21 Комментировать
Ювентус
...
Комо
18.08 19:00

Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни заинтересовал ещё один английский клуб.

25-летний игрок мог перебраться в «Астон Виллу» как часть сделки по трансферу Дугласа Луиса в «Ювентус», но не договорился с бирмингемцами. Теперь же, согласно данным журналиста Николо Скиры, на американца нацелился «Эвертон». Ливерпульский клуб уже запросил информацию об условиях потенциального трансфера.

«Ювентус» намерен продать Маккенни нынешним летом, поскольку тот отказался продлевать контракт, а текущий договор истекает через год. Ранее сообщалось, что на футболиста также претендует «Интер Майами».

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