В лондонском «Челси» сменился главный тренер, отныне клубом будет руководить итальянский специалист Энцо Мареска. Испанский защитник лондонского клуба Марк Кукурелья, хоть и задействован на чемпионате Европы, мыслями находится также и в клубе - как и подобает профессионалу. Он заявил, что общается с наставником «Челси» по ходу заканчивающегося турнира.

- Энцо Маркенска написал мне несколько дней тому назад, мы пообщались, у меня хорошее чувство. Мне не терпится поскорее начать новую страницу с новым тренером, - заявил Кукурелья, слова которого цитирует derbyderbyderby.it.

Кукурелья выступает в «Челси» с 2022 года.