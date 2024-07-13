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Амаду Онана подпишет контакт с «Астон Виллой» на следующей неделе

13 Июля 2024 • 18:42 Комментировать

Полузащитник Амаду Онана всё ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Астон Виллы». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, бирмингемский клуб согласовал трансфер Онана из «Эвертона» за 50 миллионов фунтов.

Для Онана уж заказали медицинское обследование. Если проблем выявлено не будет, то на следующей неделе 22-летний бельгиец подпишет с «Астон Виллой» контракт. Трудовое соглашение будет рассчитано на пять сезонов - до конца июня 2029 года.

Отметим, что «Астон Вилла» в следующем сезоне будет представлять Англию в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
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