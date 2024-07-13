«Барселона» не будет делать предложение по Амаду Онана

Поговаривают, что полузащитник Амаду Онана близок к трансферу из «Эвертона» в «Астон Виллу». Ранее слухи связывали 22-летнего бельгийца с «Барселоной». Впрочем, каталонцы делать предложение по Онана не будут, о чём в социальных сетях написал авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что «Барселона» полностью сосредоточена на подписании Нико Уильямса. Вингер «Атлетика» является главной целью каталонцев на трансфером рынке. «Сине-гранатовые» рассчитывают продвинуться в этой сделке в течение следующей недели.

Амаду Онана оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро.