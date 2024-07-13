Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан до середины 2025 года, то есть ещё на один сезон. Испанский специалист готов остаться в английском клубе и после этого срока, продлив соглашение. Первоначальные переговоры на этот счёт оказались очень позитивными, о чём сообщается на страничке The Real Tolmie's Hairdoo.

Отмечается, что вариант с продлением контракта поддерживают члены семьи Гвардиолы, и это является важным моментом для специалиста.

Хосеп Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За девять сезонов «горожане» выиграли множество трофеев, в частности трофей Лиги чемпионов.