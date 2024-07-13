Кукурелья порассуждал о высоких ценниках футболистов

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья высказался о высоких ценниках футболистов. Стоит сказать, что летом 2022 года «Челси» заплатил за Кукурелью около 65 миллионов евро.

«Болельщики оценивают меня и некоторых других партнёров по команде по цене, которую «Челси» заплатил за нас. Но это не имеет ко мне никакого отношения. Если бы эти деньги шли в мой карман, возможно, это было бы справедливо. Люди ожидают, что при определённом ценнике ты будешь машиной», - слова Кукурельи приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо.

В воскресенье вечером сборная Испании сыграет против Англии в финале чемпионата Европы.