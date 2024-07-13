«Астон Вилла» покупает полузащитника сборной Бельгии

Опорный полузащитник сборной Бельгии и «Эвертона» Амаду Онана переходит в другой клуб Английской премьер-лиги, информирует The Athletic.

Как стало известно журналистам, новым местом работы 22-летнего футболиста станет бирмингемская «Астон Вилла». За переход полузащитника «львы» заплатят «ирискам» порядка 60 миллионов евро. Сам Онана уже согласовал с бирмингемцами долгосрочный трудовой договор.

В прошлом сезоне чемпионата Англии Амаду поучаствовал в 30 поединках. Бельгиец забил два гола и получил пять желтых карточек. В минувшем розыгрыше АПЛ «Астон Вилла» заняла четвертое место и вышла в Лигу чемпионов УЕФА.