«Ипсвич» объявил о подписании игрока «Манчестер Сити»

«Ипсвич Таун» объявил о подписании пятилетнего контракта с молодым нападающим «Манчестер Сити» Лиамом Делапом.

В прошлом сезоне 21-летний англичанин выступал за «Халл Сити». В составе этой команды Делап провёл 32 матча, забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной Англии в 8 миллионов евро.

Напомним, «Ипсвич» примет участие в следующем розыгрыше АПЛ, куда клуб пробился по итогам прошлого сезона «Чемпионшипа» (второго по силе дивизиона Англии). Также в Премьер-лигу вышли «Лестер» и «Саутгемптон».