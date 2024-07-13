«Боруссия» Дортмунд хочет приобрести защитника «Манчестер Сити»

Дортмундская «Боруссия» нацелилась на трансфер крайнего защитника «Манчестер Сити». Речь идёт о Яне Коуто, который в прошлом сезоне хорошо проявил себя на правах аренды в составе «Жироны».

По информации от журналиста Патрика Бергера, дортмундский клуб начал переговоры с окружением футболиста. Сообщается, что сам Коуто вполне представляет переход в команду Нури Шахина.

Источник добавляет, что немецкому клубу необходимо заплатить 20-25 миллионов за трансфер Коуто, у которого через год истекает контракт с «Манчестер Сити».

22-летний Ян отметился одним голом и восемью ассистами в последнем розыгрыше чемпионата Испании.