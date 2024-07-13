«Вильярреал» купит защитника «Манчестер Юнайтед»

Центральный защитник «красных дьяволов» Вилли Камбвала продолжит карьеру в другом клубе.

Футболист близок к переходу в «Вильярреал», об этом сообщает в своих социальных сетях журналист и инсайдер Фабрицио Романо. По его информации, сумма трансфера составит около 10 миллионов евро. В сделке также будет прописан пункт о том, что «Манчестер Юнайтед» сможет в будущем выкупить футболиста обратно.

19-летний футболист в прошлом сезоне принял участие в восьми матчах за «Манчестер Юнайтед» в чемпионате Англии, но не отметился результативными действиями. Также он выходил на поле в Юношеской лиге УЕФА и в молодёжной Премьер-лиге. Его трансферная стоимость оценивается в пять миллионов евро.