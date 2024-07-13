«Ньюкасл» не сдаётся в попытках заполучить нападающего «Эвертона»

Английский «Ньюкасл» всячески пытается провернуть трансфер нападающего «Эвертона». По информации от Footy Insider, «сороки» провалили переговоры с «ирисками», но несмотря на это, не собираются останавливаться.

«Ньюкасл» пытается найти способ заполучить нападающего, у которого остаётся всего один год по контракту с «Эвертоном». Напомним, Калверт-Льюин также находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед».

«Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость 27-летнего англичанина в 22 миллиона евро. В последнем розыгрыше Премьер-лиги нападающий отметился семью голами и двумя результативными передачами.