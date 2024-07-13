Звёздный нападающий больше не хочет играть в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» может лишиться одного из нападающих в текущее трансферное окно. Согласно сведениям El Chiringuito, аргентинский форвард Хулиан Альварес попросил боссов клуба выставить его на продажу.

24-летний футболист ответил отказом на предложение «Манчестер Сити» о пролонгации трудового соглашения. Альварес надеется, что «горожане» повесят на него адекватный ценник и продадут этим летом.

Transfermarkt оценивает стоимость Хулиана в 90 миллионов евро. Контракт аргентинца с «горожанами» рассчитан до середины 2028 года. В минувшем сезоне форвард провел 54 поединка, записав себе в актив 19 забитых мячей и 13 голевых передач.

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