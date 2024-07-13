«Манчестер Юнайтед» не отпустит Санчо в аренду – только продажа

В «Манчестер Юнайтед» не намерены вновь отправлять в аренду вингера Джедона Санчо.

Из-за конфликта с Эриком тен Хагом 24-летний игрок лишился места в команде в первой половине прошлого сезона, а в январе ушёл в аренду в дортмундскую «Боруссию» за игровой практикой. «Шмели» были заинтересованы в покупке англичанина, но их отпугнул ценник «Манчестер Юнайтед» – порядка 45-50 млн евро. При этом, как сообщает журналист Патрик Бергер, варианты с повторной арендой руководство «красных дьяволов» рассматривать не будет – речь может идти только о полноценном трансфере.

Недавно Джедону Санчо удалось уладить разногласия с Эриком тен Хагом, однако уход футболиста по-прежнему возможен. Интерес к нему проявляет «Ювентус».