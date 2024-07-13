Клубы из Саудовской Аравии нацелились на ещё одну звезду «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» будет непросто удержать своих лидеров нынешним летом.

Как известно, предложение из Саудовской Аравии уже получил голкипер Эдерсон – бразилец, по слухам, ответил согласием «Аль-Насру». Также саудовские гранды мечтают о подписании Кевина де Брёйне, который не стал исключать возможность отъезда из Европы.

По сведениям Give Me Sport, отправиться в том же направлении может и Кайл Уокер. Предполагается, что неназванные представители чемпионата Саудовской Аравии готовы сделать 34-летнему англичанину выгодное предложение в текущее трансферное окно.

Контракт Кайла Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до 2026 года. В прошлом году футболист отказался переходить в «Баварию», после чего заключил новый договор с «горожанами».