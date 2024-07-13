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«Лацио» договорился о подписании защитника «Арсенала»

13 Июля 2024 • 04:24 Комментировать
Арсенал
...
Вулверхэмптон
17.08 17:00

Левый защитник лондонского «Арсенала» Нуну Тавареш попробует силы в итальянской Серии А.

«Канониры» приняли предложение римлян по аренде португальца за 1 млн евро с обязательством выкупа за 6 млн, утверждает инсайдер Николо Скира. В сделке также предусмотрен пункт, согласно которому «Арсеналу» полагается 20% от будущей перепродажи Тавареша. В ближайшее время 24-летний игрок пройдёт медицинское обследование и поставит подпись в договоре с «орлами».

В минувшем сезоне Нуну Тавареш выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. В цветах «Арсенала» футболист провёл в общей сложности 28 матчей с момента прихода из «Бенфики» в 2021 году.

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