Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» примет решение по Амрабату

В скором времени будет принято окончательное решение по будущему полузащитника Софьяна Амрабата в «Манчестер Юнайтед».

27-летний футболист был арендован «красными дьяволами» у «Фиорентины» до конца прошедшего сезона. Сделка предусматривала опцию выкупа, однако английский гранд этой возможностью не воспользовался. Несмотря на это, Амрабат всё ещё может перебраться в «Манчестер Юнайтед» на постоянной основе. По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, итоговое решение по этому вопросу будет принято на следующей неделе. Клуб всерьёз раздумывает над покупкой хавбека.

Софьян Амрабат провёл 30 матчей за команду Эрика тен Хага во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.