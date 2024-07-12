Футболист «Ренна» Дезире Дуэ в скором времени может отправиться в топ-клуб.

По некоторым данным, «Бавария» предлагала порядка 35 млн евро за француза, но получила отказ. Мюнхенцы по-прежнему считаются фаворитами в борьбе за Дуэ наряду с «Пари Сен-Жермен». Согласно обновлённой информации журналиста Лиалла Томаса, сам 19-летний игрок выбирает именно между «Баварией» и «ПСЖ». Интерес к перспективному вингеру также проявляют лондонские «Челси» и «Арсенал», но тот уже решил, что переедет либо в Мюнхен, либо в Париж, если покинет «Ренн» нынешним летом.

Трансферная стоимость Дезире Дуэ оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.