«Челси» отклонил предложение по Кепе

Лондонский «Челси» ответил отказом на трансферное предложение по голкиперу Кепе Аррисабалаге.

Испанец провёл минувший сезон в мадридском «Реале» на правах аренды, и «королевский клуб» решил не выкупать игрока. Нынешним летом «Челси» с высокой вероятностью расстанется с Кепой, на которого уже есть спрос. Как информирует журналист Дэвид Орнштейн, «синие» отклонили первое предложение «Аль-Иттихада» по 29-летнему вратарю, но переговоры продолжаются. Другие претенденты на Аррисабалагу также следят за ситуацией.

Кепа провёл 20 матчей за «Реал» в прошедшей кампании, пропустив 18 голов.