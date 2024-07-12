Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» отклонил предложение по Кепе

12 Июля 2024 • 22:57 Комментировать
Челси
...
Манчестер Сити
18.08 18:30

Лондонский «Челси» ответил отказом на трансферное предложение по голкиперу Кепе Аррисабалаге.

Испанец провёл минувший сезон в мадридском «Реале» на правах аренды, и «королевский клуб» решил не выкупать игрока. Нынешним летом «Челси» с высокой вероятностью расстанется с Кепой, на которого уже есть спрос. Как информирует журналист Дэвид Орнштейн, «синие» отклонили первое предложение «Аль-Иттихада» по 29-летнему вратарю, но переговоры продолжаются. Другие претенденты на Аррисабалагу также следят за ситуацией.

Кепа провёл 20 матчей за «Реал» в прошедшей кампании, пропустив 18 голов.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 1
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Кепа Аррисабалага трансферы футбола - лето 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги

Новости по матчу

11 Июля
03:15
«Челси» расстанется с форвардом
08 Июля
04:21
Кайседо: «В «Брайтоне» было много тактики, а в «Челси» мы только и делали, что бегали»
07 Июля
23:14
В «Челси» приняли решение по Николасу Джексону
03:56
«Челси» провёл новые переговоры по нападающему «Атлетико»
04 Июля
05:24
Кукурелья поделился мнением о Гиу, которого «Челси» купил у «Барселоны» 1
04:19
Кукурелья высказался о приходе Марески в «Челси»
01:52
Кукурелья: «Я уговариваю Нико Уильямса перейти в «Челси»
02 Июля
01:52
«Арсенал» и «Челси» поспорят за игрока сборной Италии
01 Июля
22:36
«Челси» готов удовлетворить запросы Нико Уильямса, но игрок хочет в другой топ-клуб
22:09
Гиу отклонил предложение «Барселоны» перед уходом в «Челси» – названы условия
30 Июня
23:35
«Челси» не собирается обменивать Джексона на Исака
29 Июня
05:59
«Милан» работает над подписанием полузащитника «Челси»
02:58
В «Челси» определились с планами на Гиу, купленного у «Барселоны»
02:27
Палмер оценил уровень нового тренера «Челси» Марески
01:35
«Челси» принял решение по Чуквуэмеке
01:17
Палмер: «Я был опустошён после ухода Почеттино из «Челси» 1
00:53
«Челси» не отказался от идеи подписания форварда, оценённого в 120 млн евро
28 Июня
07:04
Ямаль прокомментировал решение Гиу сменить «Барселону» на «Челси»
01:21
Форвард «Барселоны» подписал контракт с «Челси» до 2030 года
27 Июня
23:47
«Тоттенхэм» не готов удовлетворить требования «Челси» по Галлахеру
05:40
«Челси» откажется от трансфера звезды «Ньюкасла» Исака – названа причина 1
26 Июня
04:29
«Барселона» пыталась продлить контракт с молодым форвардом, который решил перейти в «Челси» 1
03:22
«Милан» и «Челси» обсудили трансфер Лукаку
02:56
«Челси» и «Тоттенхэм» поспорят за игрока «Байера»
23 Июня
01:09
Кукурелья ответил на вопрос о возвращении в «Барселону» 1
22 Июня
22:56
«Челси» начал переговоры по звезде Лиги 1
20 Июня
05:28
«Лучший после Неймара»: экс-игрок сборной Бразилии оценил талант будущего новичка «Челси»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ МАНЧЕСТЕР СИТИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро В сборной Франции приняли решение по Дешаму Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гризманн высказался после поражения от Испании Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024 Клопп может вернуться к работе – известна команда Зидан принял решение по работе в сборной Франции Назван фаворит на звание лучшего игрока Евро-2024
«Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса»
Спортивные новости
Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Пивоварова: «У Медведева есть все шансы обыграть Алькараса» 7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Июля
00:31 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда «Манчестер Юнайтед» примет решение по Амрабату
12 Июля
23:39 · Англия. Премьер-лига
Французский вингер выбирает между «Баварией» и «ПСЖ» – он откажет топ-клубам АПЛ слухи
22:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» отклонил предложение по Кепе
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» предложил 50 млн евро за игрока из АПЛ слухи
22:21 · Англия. Премьер-лига
Канселу решил, в каком клубе хочет играть
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» принял решение по Эзе, на которого претендуют два топ-клуба АПЛ
21:59 · Англия. Премьер-лига
Санчо скоро сыграет за «Манчестер Юнайтед»
20:45 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА мог подписать хавбека «Лестера» слухи
20:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о трансфере португальского хавбека официально
20:03 · Англия. Премьер-лига
Санчо провёл встречу с главным тренером «Манчестер Юнайтед» - известны последствия
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал фаворита на замену Лунину слухи
17:59 · Англия. Премьер-лига
Эванс прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед»
17:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Эвансом официально
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с защитником
17:23 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» объявил о продлении контракта с Ндиди официально
14:24 · Англия. Премьер-лига
Родри — о будущем: «Я очень счастлив в «Манчестер Сити»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил ван Нистелроя, вернувшегося в «Манчестер Юнайтед»
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» получит 50% от суммы трансфера Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»
12:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сообщил новость о Клоппе официально
12:23 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике заинтересовался игроком сборной Испании
12:14 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Ньюкасл» сразятся за защитника «Ред Булл Зальцбурга»
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника сборной Турции
11:08 · Англия. Премьер-лига
Зиркзее проходит медосмотр в «Манчестер Юнайтед» 1
11:02 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет усилить «Арсенал» полузащитником сборной Испании 1
10:03 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «МЮ» отказался от перехода в английские клубы
Все новости
Рекомендуем