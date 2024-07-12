Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 - 10 июля
Нидерланды
1
Англия
2
Финал - 14 июля
Испания
Англия
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Аль-Иттихад» предложил 50 млн евро за игрока из АПЛ слухи

12 Июля 2024 • 22:30 Комментировать
Фаренсе
...
Аль-Иттихад Джидда
31.07 13:00

Саудовский «Аль-Иттихад» намерен усилить атаку ещё одним статусным игроком.

В сферу интересов гранда чемпионата Саудовской Аравии попал Мусса Диаби, выступающий за «Астон Виллу». Согласно сведениям журналиста Руди Галетти, «Аль-Иттихад» уже сделал трансферное предложение «вилланам» на сумму, близкую к 50 млн евро. Потенциальные покупатели уверены в успешном исходе переговоров.

Летом 2023 года «Астон Вилла» заплатила «Байеру» 55 млн евро за Диаби. В прошедшей кампании 25-летний француз отыграл 54 матча за бирмингемский коллектив во всех турнирах, записав на свой счёт десять забитых мячей и девять голевых передач.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Астон Вилла Мусса Диаби трансферы футбола - лето 2024 Аль-Иттихад Джидда ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
400 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ФАРЕНСЕ АЛЬ-ИТТИХАД ДЖИДДА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Ямаль больше не сыграет на Евро-2024 в 16 лет Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024 Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Из-за них Франция вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/2 финала против Испании и всего турнира Экс-судья ФИФА высказался о пенальти на Кейне в полуфинале Евро В сборной Франции приняли решение по Дешаму Нидерланды - Англия: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Гризманн высказался после поражения от Испании Оранжевый провал: из-за кого сборная Нидерландов проиграла Англии и вылетела в полуфинале Евро-2024 Клопп может вернуться к работе – известна команда
«Матч ТВ» больше не покажет еврокубки: Где смотреть и сколько будет стоить просмотр Лиги чемпионов в сезоне-2024/25 Роналду выступил с заявлением после вылета с Евро-2024 Назван новый фаворит в борьбе за «Золотой мяч» - шансы Месси снизились Из-за них Португалия вылетела с Евро-2024: четыре худших игрока 1/4 финала против Франции Замены Саутгейта решили: Англия переборола Нидерланды и вышла в финал Евро-2024 Только «оранжевые» справились без овертайма: Нидерланды перебороли Турцию и вышли на Англию Пенальти в ворота Нидерландов был назначен ошибочно Самый молодой гол Евро и вылет Мбаппе: Испания отправила Францию домой, шагнув в финал Кукурелья — об игре рукой: «Мы тоже могли сказать, что арбитр ошибочно не удалил Крооса» Мбаппе сделал заявление после вылета сборной Франции с Евро-2024
Спортивные новости
Джокович уверенно вышел в финал Уимблдона Медведев уступил Алькарасу в полуфинале Уимблдона Пивоварова: «У Медведева есть все шансы обыграть Алькараса» 7 россиян, которые сменили клубы в летнее межсезонье в НХЛ Ольховский оценил форму Медведева перед матчем 1/2 финала Уимблдона против Алькараса Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 12 Июля
22:30 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» предложил 50 млн евро за игрока из АПЛ слухи
22:21 · Англия. Премьер-лига
Канселу решил, в каком клубе хочет играть
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» принял решение по Эзе, на которого претендуют два топ-клуба АПЛ
21:59 · Англия. Премьер-лига
Санчо скоро сыграет за «Манчестер Юнайтед»
20:45 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА мог подписать хавбека «Лестера» слухи
20:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» объявил о трансфере португальского хавбека официально
20:03 · Англия. Премьер-лига
Санчо провёл встречу с главным тренером «Манчестер Юнайтед» - известны последствия
18:23 · Англия. Премьер-лига
«Реал» выбрал фаворита на замену Лунину слухи
17:59 · Англия. Премьер-лига
Эванс прокомментировал продление контракта с «Манчестер Юнайтед»
17:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» объявил о продлении контракта с Эвансом официально
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с защитником
17:23 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» объявил о продлении контракта с Ндиди официально
14:24 · Англия. Премьер-лига
Родри — о будущем: «Я очень счастлив в «Манчестер Сити»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг оценил ван Нистелроя, вернувшегося в «Манчестер Юнайтед»
12:37 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» получит 50% от суммы трансфера Зиркзее в «Манчестер Юнайтед»
12:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сообщил новость о Клоппе официально
12:23 · Англия. Премьер-лига
Луис Энрике заинтересовался игроком сборной Испании
12:14 · Англия. Премьер-лига
«Милан» и «Ньюкасл» сразятся за защитника «Ред Булл Зальцбурга»
11:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника сборной Турции
11:08 · Англия. Премьер-лига
Зиркзее проходит медосмотр в «Манчестер Юнайтед» 1
11:02 · Англия. Премьер-лига
Артета хочет усилить «Арсенал» полузащитником сборной Испании 1
10:03 · Англия. Премьер-лига
Экс-форвард «МЮ» отказался от перехода в английские клубы
09:59 · Англия. Премьер-лига
Санчо придётся пойти на понижение зарплаты ради трансфера в «Ювентус» 1
11 Июля
23:45 · Англия. Премьер-лига
Саудовский клуб начал переговоры по Каземиро слухи
23:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не готов платить 50 млн евро за Угарте слухи
Все новости
Рекомендуем