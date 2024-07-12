Саудовский «Аль-Иттихад» намерен усилить атаку ещё одним статусным игроком.

В сферу интересов гранда чемпионата Саудовской Аравии попал Мусса Диаби, выступающий за «Астон Виллу». Согласно сведениям журналиста Руди Галетти, «Аль-Иттихад» уже сделал трансферное предложение «вилланам» на сумму, близкую к 50 млн евро. Потенциальные покупатели уверены в успешном исходе переговоров.

Летом 2023 года «Астон Вилла» заплатила «Байеру» 55 млн евро за Диаби. В прошедшей кампании 25-летний француз отыграл 54 матча за бирмингемский коллектив во всех турнирах, записав на свой счёт десять забитых мячей и девять голевых передач.