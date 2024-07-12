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Канселу решил, в каком клубе хочет играть

12 Июля 2024 • 22:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Манчестер Юнайтед
10.08 17:00

Крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу определился с предпочтительным местом продолжения карьеры.

30-летний игрок провёл прошедший сезон в аренде в «Барселоне». Пока неясно, смогут ли «сине-гранатовые» оформить полноценный трансфер Канселу, но сам футболист желает именно этого. По сообщениям журналиста Маттео Моретто, защитник сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что хочет вернуться в «Барселону».

За последнее время Жоау Канселу успел отклонить предложения из Саудовской Аравии, также к нему проявляют интерес представители ведущих европейских чемпионатов. Игрока привлекает только вариант с «Барселоной».

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