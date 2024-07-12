Канселу решил, в каком клубе хочет играть

Крайний защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу определился с предпочтительным местом продолжения карьеры.

30-летний игрок провёл прошедший сезон в аренде в «Барселоне». Пока неясно, смогут ли «сине-гранатовые» оформить полноценный трансфер Канселу, но сам футболист желает именно этого. По сообщениям журналиста Маттео Моретто, защитник сообщил своему агенту Жорже Мендешу, что хочет вернуться в «Барселону».

За последнее время Жоау Канселу успел отклонить предложения из Саудовской Аравии, также к нему проявляют интерес представители ведущих европейских чемпионатов. Игрока привлекает только вариант с «Барселоной».